率先爆︱MIRROR上唔上無綫？周三有公布

東網早前率先披露，無綫和港台破天荒「合體」把《勁歌金曲頒獎典禮》及《十大中文金曲頒獎音樂會》「2合1」，聯手舉辦「金曲頒獎典禮 2021-2022」，並於明天（5日）舉行記者會。最新消息，是記者會明天在無綫電視城舉行，屆時會公布頒獎禮的詳情，同時有指已發信邀請業內人士擔任頒獎禮的專業評審。據知頒獎禮將在4月舉行，和ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介21/22》同月對撼。人氣組合MIRROR在新城勁爆及叱咤兩個頒獎禮中大放異彩，以MIRROR名義奪得的獎項合共5個，至於成員包括姜濤、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）等以個人名義奪得的獎項合共12個。是次無綫和港台的「2合1」頒獎禮，未知ViuTV會否「特赦」，開綠燈讓MIRROR參與出席，隨時MIRROR和「聲夢人氣王」炎明熹及姚焯菲在無綫同框亮相！

另外，姜濤的「第九胎」《鏡中鏡》的MV已在前日（2日）在官方平台發布，截至今日（4日）凌晨，收看次數衝破58萬！MV中姜濤被一班神秘人追殺，期間他要一個打十個，揮拳起腳，全部親身上陣外，其中一幕更是跑到醫院自行為傷口縫針，詭異的是神秘人的首領原來是姜濤自己！他在網上分享感受：「外面的聲音不可怕，真正可怕的，是自己內心的聲音，而當你學會和自己內心的聲音共存，你將無所畏懼，這就是我的答案。#鏡中鏡 #九胎。」另外，在叱咤頒獎禮中連奪「我最喜愛的歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」的他，昨晚（3日）網晒以上獎項的照片，留言稱：「我會努力，希望有一日可以做到對得住『歌手』這個身份和獲得的所有榮譽。」