許俊豪拍掌摑戲　打到谷婭溦頭暈兼耳鳴

歌手出身的許俊豪（Lincoln）於無綫劇集《愛上我的衰神》中有突破性演出，他表示很開心可以飾演「竇哲人」這個角色：「個角色係有一個成長故事，由突破師生禁忌到佢為藝術嘅欲望而失控。其實佢有全心全意去付出感情，只不過用錯喺唔啱嘅地方，令到一切都無法挽回，所以對我嚟講，呢個角色好有血有肉，佢嘅情感失控亦係佢吸引嘅地方。」

雖然Lincoln的戲份不算多，但角色甚有發揮，亦有不少難忘場口：「其中一場係我同陳嘉慧，講佢想殺咗我嘅戲，嗰場戲大家太投入，我感覺到成個空間係得番我哋兩個，大家一直望住對方喊。至於另外一場係同谷婭溦拍，我要打佢一巴，但拍咗3、4個鏡頭都拍唔好，佢畀我打到見頭暈仲有耳鳴情況，我以前未試過拍掌摑對手嘅戲，所以打完之後都係咁向佢道歉 。」

Lincoln坦言由於角色性格跟他本人反差很大，所以事前要作很多準備，除了要不停去回憶以前發生過的悲痛事，加上劇中有一場除衫戲，他為此在開拍前一個月努力操弗身形：「本來定咗拍攝日子 ，拍攝當日我滿心歡喜終於可以解禁，但係導演話要延遲到後日先拍，所以嗰段時間係靠意志同毅力去支撐住我。」