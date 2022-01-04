【轉廢為寶】派對裏凝望.....食剩嘢可以點？

過期食物可以成為家居清潔好幫手，其中啤酒可以溶解油迹和膠體、有助植物的生長及保持真絲衣物的新淨。（互聯網）。（互聯網）

由聖誕節到新年，派對接連一個個，少不免都有些剩食，加上大家長時間買買埋埋，肯定「窩藏」不少過期食物，其實過期食物都有其妙用之處，絕對可以轉廢為寶。

【啤酒：溶污變順滑】

啤酒中的酒精及氨基酸可以溶解油漬和膠體，非常適合用來擦玻璃及廚房的頑固油垢。如果用作擦拭雪櫃，去污之餘還能除異味。另外，啤酒對植物的生長亦有幫助，一可用於抹葉子令其充滿光澤，二是倒少量啤酒到花瓶底部，可為枝葉提供營養。

此處外，啤酒亦可用於清洗真絲衣物，把啤酒倒入清水中，然後放入真絲衣物泡15分鐘後再以清水過洗，可以保持衣物新淨。

【咖啡：去味至耍家】

過期的咖啡可分為咖啡粉和咖啡渣來使用，日常沖飲的咖啡渣亦可再利用。咖啡粉可去除異味，一是放入小容器或網袋，然後放進衣櫃、洗手間等，可以祛濕除臭。至於咖啡渣的用處更多，其一是混合至沐浴露之中，揉搓身體去角質用，二是將咖啡渣倒入洗碗盆中，然後用水沖走，除去排水管道中的異味及油膩。

【麵包：吸灰塵吸油】

方便、美味又飽肚的麵包，是不少人的早餐及下午茶之選，麵包有吸味的作用，把其放在透氣的袋中再放入雪櫃，可以去除當中的異味。另外，麵包都有吸油、吸灰塵的作用，可用作擦拭爐灶，麵包被搓成碎屑時能帶走不少油污，最後再用清水擦乾淨即可。此外，把麵包搓揉成球，再於牆壁表面由上至下輕擦走灰塵。

【汽水：清除頑固污積】

汽水具清除頑固污積，回復光澤的作用。如果廚具燒糊了，可以把汽水倒入鍋具中煮滾，然後關火靜待一天，會有意想不到的效果。此外，將汽水倒入馬桶內待1小時，然後沖水再清洗，立即回復立立令。

【牛奶：煥亮去污】

牛奶的保質期短，一不小心就已過期，不過牛奶含有天然的去污劑：乳酸及蛋白質、脂肪等物質，若以兩倍的水稀釋牛奶擦拭木地板，可以去污的同時還加上一層「保護膜」，用牛奶擦拭完後只需用清水再擦一次便行。另外，牛奶對於皮革品如皮鞋、皮家品，以及銀器都有去污提亮的功效，並有防乾裂的作用；方法是用紗布沾上牛奶然後擦在皮鞋上，乾了後以乾布擦拭。