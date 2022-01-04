王力宏表舅有Say　講咗乜令網上風向轉撐渣男？

台灣天王王力宏被李靚蕾「核爆毀滅式」爆料後，優質偶像變渣男，有指佢本周六（8日）點台隔離後正式出關，隨即就會返豪宅「吾疆」探望3名子女，不過佢未現身依然有新聞，因為近日佢位大卡士台灣民歌歌手表舅李建復，就喺社交網引用「曾參殺人」的典故，又發表「人言可畏」留言，即令網友聯想佢係咪幫姪仔喊冤！

李建復元旦日（1日）喺社交網引用《戰國策》中「曾參殺人」典故，告誡世人應該根據確切事實去分析問題，唔好輕易相信他人傳言，翌日佢再留言「人言可畏」，發文時機敏感，即被網友聯想佢係默默替王力宏感委屈，引來討論。而此發文一出，大批粉絲湧入回應「請轉告力宏！他的身後有千千萬萬的歌迷支持他，我們相信他是清白的」、「我們都在等蓋世英雄回來」、「三人成虎，眾口鑠金，這個時代太缺乏獨立思考的人，願不忘初心，我們等他」、「我們並不在意，我們不需要完美的偶像」一時間網上風向大轉。

1995年，李建復幫忙穿針引線幫王力宏喺台灣歌壇出道，佢將王力宏引介畀音樂人李壽全，李壽全聽完王力宏演唱實力後就立刻同佢簽約出碟，王力宏之後翻唱過李建復嘅《龍的傳人》，改編成搖滾版。王力宏去年年尾爆離婚風波，向來低調嘅李建復都表示不方便回答相關問題。