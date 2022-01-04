元旦開賣NFT賺千萬？周杰倫原來一個仙都冇…

見財化水，一蚊都冇？台灣天王周杰倫被指踏入元旦發大財，因其潮牌和某平台合作推出的「PhantaBear」NFT（非同質化代幣），在元旦日開賣即秒速售罄，進帳1千萬美元（約港幣7796萬元），而開賣前他更在社交網發文稱收到「PhantaBear」NFT禮物來造勢。當外間大讚周杰倫唱歌及做生意一樣出色時，他旗下的杰威爾音樂昨晚（3日）卻發聲明，指此商業行為與周杰倫無關，未取得任何收益！

聲明中指：「『Phanta Bear』為潮牌PHANTACi與某網站聯名推出的NFT產品，本公司強調此商業行為並不是周杰倫推出NFT！周杰倫僅有收到來自PHANTACi送來的『Phanta Bear』NFT禮物，也為該產品的銷售成功感到開心，但周杰倫並未參與此商業行為的任何策劃經營，也未取得任何收益，特此說明」

有指周杰倫只是義氣幫老友造勢宣傳，分文不收，根本未有個人參與及策劃，故接近8千萬港元的進帳，其實「一蚊都冇」，零收益！而和潮牌合作的某平台，是台灣男星劉畊宏、製片人江秉承等人創辦，向來劉畊宏及周杰倫老友，而江秉承則是周杰倫監製、昆凌主演的電影《叱咤風雲》的製片人。然而發聲明後，周杰倫更把「PhantaBear」成為其社交網的頭像：「2022哥先換個幾個月的頭像，感受一下元宇宙的感覺。」繼續分文不收宣傳，夠義氣！