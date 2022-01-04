《倚天》劇照再曝光　王晶撐林峯係演技派：似30出頭

導演王晶2019年宣布開拍新版《倚天屠龍記》，搵嚟林峯飾演張無忌、古天樂飾張翠山、甄子丹飾張三豐，超強卡士令人期待，雖然早前佢已經晒過林峯「張無忌」新Look，不過當時就被嫌有老氣，估唔到事隔大半年，今日（4日）王晶再喺社交網晒出多張劇照，惟相中打上「For Approval（被批核）」字樣，似乎仍未係最終出街版本。

不過靚相唔係重點，事關王晶打咗一大篇文狂讚林峯演技優越、夠專業，當中90%嘅武打都係佢親自演出，就連佢嘅年紀都同戲中嘅「張無忌」相符，力指佢係演技派男星，為選角嘅所有質疑嚟個大平反：「《倚天屠龍記》是我第一次跟林峯合作，他在TVB時期我認為是被錯用和浪費天賦的，所以一直沒有尋求合作。後來聽到他在《神探大戰》（未上映）中演技大開，力逼劉青雲，加上古天樂力薦，才把張無忌這角色交了給他，五個月的拍攝中，他也絕未令我失望，演技到位外，百分之九十的武打都親自演出。有網友批評他年紀大，吳啟華演此角也38了，林峯在戲中感覺只是三十出頭，而且原著中少年一段已刪，出場已逾三十，所以是絕對適合的。不能用李連杰來比較，毎個年代會有新的007、蝙蝠俠，也會有張無忌，希望大家看片之後給出公平意見。在我個人來說，就是香港演技派男星又多一位了。」