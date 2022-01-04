網友爆料︱質疑李靜蕾冇出軌證據　王力宏疑停工5年

台灣天王王力宏同李靚蕾離婚風波依家看似暫緩，大家都以為等到王力宏完成本周六（8日）隔離出關後，先會有新進展。但隨住佢表舅李建復上載「人言可畏」發文，今日（4日）再有一位自稱其學長係王力宏身邊工作人員嘅網友「黑喵警長」，詳細例出5點聲明講王力宏離婚「內幕」，發文力指李靜蕾其實冇拎過王力宏出軌證據出嚟，仲透露王力宏將停工3至5年，惟發文未被任何一方證實其真實性。

「黑喵警長」指王力宏喺事件發生後，曾向身邊工作人員表示絕對冇出軌，而工作人員都相信佢，因為王力宏工作行程相當繁忙，而且工作人員都係住喺同一間隔離酒店嘅隔壁房間，並冇察覺到佢出軌約砲嘅蛛絲馬迹，不過佢又稱王力宏婚前確實玩得「很開放」，同李靚蕾文章敍述嘅一致，佢認為呢個係同佢本身美國成長有關，係美國人約會文化，更表示王力宏係個事業至上嘅人：「他把事業看得高於一切，高於家庭和愛情，而且很看重自己的名聲，所以結婚之後就沒再有任何這方面的行為。」認為佢唔會做出影響事業嘅行為。

文中又提到Yumi@BY2被李靚蕾指控喺Whatsapp用裸照頭像同王力宏私聊，佢聲稱王力宏事後翻查聊天紀錄，發現只係Yumi問佢可否幫手宣傳新專輯，且裸照亦唔係Yumi本人：「他們離婚的事如李所說，給法院遞交申請分割財產等流程已經走了兩年之久，如果李有任何王出軌的證據，只要交給法院，是絕對可以分得更多財產的，可是她並沒有，是因為她不想給法院麼？是因為真的沒有而已。」質疑李靚蕾根本冇王力宏出軌嘅實質證據。

此外，「黑喵警長」仲透露王力宏今次危機處理失敗原因，係因為大部分時間佢都被隔離，冇辦法第一時間同工作人員商討對策，原本佢亦計劃開Live一一反駁李靚蕾指控，但又怕刺激到李靚蕾，令佢做出過激行動，最後只好打消念頭，選擇先暫退演藝圈3到5年，等時間平息風波。

發文上載後，即引起網友熱議。對於有自稱工作人員身邊人發文幫王力宏喊冤，台媒指王力宏經理人冇接電話，亦都冇任何回應。