東冲有料到：曼谷上床睇電影

經常將「Amazing Thailand」掛在嘴邊，畢竟泰國真的有很多Amazing的事情發生！

話說CentralWorld內開設了一間叫The Bed Cinema的電影院，顧名思義戲院座椅換了睡床，使用的是由著名按摩床品牌的出品，可調校角度兼作局部按摩，並且提供了枕頭、被子及拖鞋，加上床邊還有USB插頭讓你充電，配套相當周到。更厲害的是，進入戲院前有一個媲美五星級酒店的Lounge，內裏提供免費的爆谷及飲品讓你任吃任喝，即使於看戲途中覺肚餓，亦可出來沖咖啡吃曲奇餅，實在係五星級服務質素！

最近我已光顧了該戲院兩次，每次我將戲院環境的照片放上社交媒體，均引來極大的回響，當然有讚也有彈。讚的朋友一般會留言「有這麼舒服的戲院嗎？」而彈的朋友則認為睡床不合衞生，但其實該戲院的放映場數每天只得兩場，兩場之間相隔數小時，有充足的時間消毒清潔及更換床鋪，若果依然介意的話，相信你每次出街或坐車也會非常擔心吧！

無論如何，這間睡床戲院是一個不錯的嘗試。至今仍然有不少人覺得泰國是個充滿窮人的落後國家，實情係當地有很多事物遠比我們想像的先進及講究。就以這間戲票售THB1,000（約HK$233）的戲院為例，雖然並非所有草根市民都能負擔，但亦有很多人光顧。以往我看戲都習慣到另一商場的戲院，現已轉投到這間戲院的懷抱，真的是超舒服、超享受！更重要的是看完戲後在這裏打卡，可以呃到不少Like呢！

胡慧冲