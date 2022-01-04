獨子喜愛熱鬧！張敬軒請C AllStar上台圓組合夢

張敬軒《The Next 20》紅館演唱會第10場，由組合C AllStar任嘉賓。邀請嘉賓上台前，軒仔表示小時候簽首間唱片公司曾遇上騙子，要他先付5萬元費用再幫他出獨唱及半首合唱歌。他反問為何會有合唱時，當時的公司回應：「你個樣有病咁，又黑又瘦 ，我哋會將你打造為組合囉，個組合就叫「銀河傳說』！」軒仔當知道要做組合成員，因是獨子關係，內心充滿喜悅，因可與拍檔上台唱歌實屬樂事，可是最終「銀河傳說」沒有誕生，他說：「以前廣州有一個地方，叫銀河，嗰個地方等同依家香港嘅和合石！當然我最後都係冇去到『銀河』啦！所以今晚要圓一下我想做組合嘅美夢，一嘗滋味，請我隊友出嚟！」接着C AllStar升上台跟他合唱《集合吧！地球保衛隊 》。

C AllStar表示聽軒仔歌長大，成員陳健安（On仔）現場清唱了幾句，他表示讀中三時，最鍾意軒仔的一首歌《遙吻》，帶給觀眾驚喜。五人又台上互相恭喜對方頒獎禮獲得好成績，C AllStar講到頒獎禮後，有收看軒仔的直播，沒料到他百忙中又疲累中仍心繫他們，竟於直播中提到C AllStar的專輯，所以要「謝主隆恩」，軒仔就表示，頒獎禮上他到聽C AllStar唱歌很感動，作為樂迷感到萬分溫暖及感動。他又說：「《人類世》應該係今年至尊大碟，我覺得成張唱片，整個概念又完美又能貫穿你C AllStar精神。」所以他覺得今年的「叱咤樂壇至尊唱片大獎」應由他們奪得，此話令感動萬分。

而C AllStar又謂如果獎項有兩個就最圓滿，因為大家可以齊上台領獎，軒仔大方話： 「好呀！一陣我返去劈開佢一半你哋。哈哈哈。」獲得全場掌聲，C AllStar再唱《留下來的人》送給觀眾作結。