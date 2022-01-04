時尚品牌新企劃　意國工藝發揚光大

時至今日，買產品之前我們都會留意製造產地。有一些產品是盛產地所製，該產品工藝和品質就會受到肯定。而Bottega Veneta皮具的美學工藝確實是受到很多人的喜愛，早前品牌創造出許多標誌性的產品，例如The Pouch雲朵包、Cassette編織包和Arco Tote Bag等，讓意大利製造工藝的美名更上一層樓。現在新任BV總監Matthieu Blazy上任，立刻開展了一個全新企劃「Bottega for Bottegas」，該企劃是以支持其他意大利製造的工坊為主題，正好呼應意大利文中有工坊之意的「Bottega」。

是次企劃是暫時收起自家品牌的廣告和標誌，讓12間精選工坊和其手工製品成爲主角。BV借出各種宣傳平台，例如廣告牌、網站、通訊、專門店陳列架和櫥窗給這12個工作坊來宣傳自家產品，而這些產品種類亦多不勝數，由意大利粉、葡萄酒到陶瓷等工藝品都有，絕對五花八門。品牌亦表示今次只是揭開序幕，因為從今年起以後每一年都會舉辦這項企劃，以協助推廣更多意國工坊的卓越工藝。