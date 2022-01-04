冇料喺異性面前逞強！Lokman認電腦知識水皮

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie)，連同李靖筠(Gladys）等今日（4日）為ViuTV新劇《IT狗》宣傳，一眾年輕人聚在一起雞啄唔斷，場面熱鬧。

MIRROR三子表示今次拍喜劇非常融洽，Lokman形容為「樂也融融」，很多時候因不能忍笑而NG，自爆有時玩得太放，Stanley更指單睇劇本已「笑到標眼水」。問到他們是否對電腦科技很有認識，三子不約而同認「水皮」，Lokman坦言：「中學時候我主動drop電腦科，覺得身邊有好多高手，有問題咪交畀佢哋囉。」Stanley說：「咁我喺讀電腦嘅，但係走咗去跳舞，你話有幾叻？」Frankie則試過學製作程式，不過是聽從指令下完成，一早已「還番晒畀老師」。記者打趣指他們不能在異性面前逞強，Lokman即答：「你咁講又真係喎。」

他們又指今次扮演角色與現實生活中性格不太一樣，Lokman笑說：「我角色又自戀又自卑，導演話睇中我喺舞台上嘅自信，咁我盡情發揮，直至見到隊友好似唔係好頂得順，就知過分，我咪收囉。」