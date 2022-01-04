余德丞拍青春劇做主角　被監製焗吸氫氣排毒

由丁子朗、余德丞(Dickson)、劉穎鏇、戴祖儀等演出的無綫新劇《青春不要臉》，以八十年代無綫藝員訓練班為背景，劇集將接棒《異搜店》於本月17日首播。為配合故事年代背景，劇組起用大量新一代演員，一眾主角平均年齡不足26歲，而於首輪宣傳照圍繞四大年輕男主角，分別為Dickson、丁子朗、林正峰及孔德賢，之前因踢波期間昏迷的Dickson，今次為了《青》劇付出不少：「佢哋首先要我學好做戲，我哋埋位之前圍讀咗好多次，監製都畀咗好多寶貴意見我，加上我嘅拍檔同屋企人都有幫我一齊圍讀，所以都練習咗好多次，好多謝大家嘅付出。另外兩位監製都有叫我聞多啲氫氣，幫助排走毒素，同有充足嘅睡眠，因為佢哋想我整細番個黑眼圈。」

而飾演功夫狂迷的丁子朗，為了增強角色說服力，拍攝前特別減磅增肌，更跟隨公司武指狂操肌肉：「都係學拉筋同踢腿等，開拍前不斷咁練咗一個月，我啲筋本身唔係特別鬆，要武指不斷陪我拉、拉到鬆為止、咁踢腳先踢到高同靚。其實監製冇要求我操腹肌，但劇情講我一出場要除衫倒吊做Sit Up，咁冇理由核突，所以我就要求自己練。」