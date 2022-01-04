陶宇宙上身！胡鴻鈞唱《倒轉地球》谷新劇

無綫劇《愛上我的衰神》一班藝人胡鴻鈞（Hubert）、陳嘉慧、馬貫東、許俊豪、歌手谷婭溦、張彥博和劇集監製等今日（4日）現身尖沙咀街頭快閃宣傳派發紀念品，吸引逾百途人圍觀，有Hubert粉絲帶同應援牌及鮮花支持，他們獻唱劇集主題曲和插曲兩首歌曲後，之後加插唱近日翻hit的《倒轉地球》，炒熱氣氛，快閃唱完，剛巧有兩警察巡邏到場了解。Hubert表示之前宣傳演唱會時都試過在尖沙咀街頭Busking，對多人圍觀，表示多謝支持。

而陳嘉慧則是處女街頭Busking，揚言好大壓力，她說：「Hubert唱得咁叻，好大壓力，我哋只係唱之前15分鐘夾過一次。」Hubert讚她天姿聰敏，嘉慧就話Hubert帶領得好，互笠高帽，問到將來可有機會再合唱？他說：「睇吓佢有無期，佢炙手可熱，好多網民都畀正評佢，話女主角揀得好，讚佢脫俗、清秀、可愛、演技自然，唔係我老作。好開心，覺得應該係咁，畀多啲機會新人。」

Hubert笑自己年紀大她一截，有違和感，顏值又低，演技又唔好。陳嘉慧就撐他說：「見唔到網民話佢，淨係見到啲人話佢靚仔、楚楚可憐和喊到好虐心。（網民一致畀正評你？）好開心大家鍾意小渝呢個角色，角色好Pure，比真人更加Pure。」問到他們有望成為新螢慕CP，Hubert表示感榮幸，最近他跟不少新人合作，好像炎明熹等，現年31歲的他，繼續彈自己年紀大，覺得大3年是一代，大嘉慧6歲，等如相隔了兩代。

胡鴻鈞想做爸爸

對於擇偶條件，年紀有冇特別要求？嘉慧表示大十年都可接受，而Hubert表示姐弟戀都得，但不可以年紀太大，他解釋：「唔係嫌棄年紀大問題，係擔心佢生BB有壓力，唔想另一半承受高齡產婦的危機，因為我想有小朋友。（現在另一半幾多歲？）劇中另一半25歲。（現實另一半呀？）多謝大家，新年快樂。」