超像真控制器　揸飛機更有Feel

由Microsoft推出的《Flight Simulator》飛行遊戲讓大家疫情下都可揸住飛機周圍去， 近日開售的Turtle Beach VelocityOne Flight飛行控制器再將駕駛代入感進一步提升，因為它的設計模擬了飛機駕駛艙，比用手掣揸飛機有Feel得多！

Turtle Beach由Microsoft聯同一班航空工程師和機師合作開發，配備了VelocityOne Flight通用式控制系統，飛行操縱桿可以180°旋轉，能順暢及精準地控制任何類型的飛機，玩家更可借助上方向舵控制著陸和轉彎，又或透過腳踏制動器按鈕進行滑行，操作多元化。油門部分則由雙油門桿和整合式配平片 (Trim Wheel)負責，並可替換多款桿頭，無論操控大小型飛機都有極像真體驗。

除了操控似模似樣，它還配備了狀態指示面板及全彩的顯示屏，前者可以接收實時的狀態、導航和引擎系統警報；後者則幫助玩家微調飛行系統，並提供訓練功能助提升技術。此控制器現已發售，同時適用於Xbox Series X|S 、Xbox One及Windows 10。

同場加映︰Uncharted登陸PS5

《Uncharted》作為PS陣營的獨佔遊戲系列，雖然出過多集依然人氣不減，最近廠方宣布《Uncharted: 盜賊傳奇合輯》將於1月28日正式登陸PS5，當中收錄了《Uncharted 4: A Thief's End》及《Uncharted: The Lost Legacy》兩款作品，畫面、音效與載入時間都經過改良，帶來更佳的遊玩體驗。