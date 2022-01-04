ANSONBEAN冇時停被下「禁郁令」　竟然會打坐冥想？

人氣王ANSONBEAN參與陶瓷藝術企劃享受陶藝體驗，親手製作了3件陶瓷作品，當天笑料百出，出名坐不定的他周身郁被下「禁郁令」，還笑指被他搞到眼花，首次接觸陶藝的他相當感興趣，更拿起陶泥當雙節棍揮舞、又拳打陶泥，被笑他「屎波架生多」。

近年醉心陶瓷藝術的林嘉欣為支持本地陶藝文化，身體力行，參與「Karena x梨木製陶所 ─ 一本地陶」企劃，並邀請了小鮮肉ANSONBEAN接受訪問，ANSONBEAN享受了一天的陶藝體驗，更將其中一件大型的燈塔製成品命名為「燈火」用作義賣用途，同時又協助完成超大型的藝術品，充當助手時總是幫倒忙，令人擔心被他搞亂檔，幸好最終也順利完成，並由這位「破壞王」打破這個陶瓷「繭」。

他指今次的陶瓷製作經歷簡直是大挑戰，他說：「我好少會咁定定去做一件事，第一次接觸陶瓷，覺得好有趣，同時可以學習靜啲，好有藝術感，會發現製作藝術品係每個人獨有嘅，亦冇分對與錯，陶瓷藝術當中有好多可能性，每件作品都會有自己性格喺裏面，不過我性格都唔係好似啲製成品咁崩、同塌啫，都好佻脫，哈哈。」

其實有ANSONBEAN在場當然爆笑彈，他經常將陶泥當沙包，又將搓成的泥條當雙節棍來練武功，他更會用天馬行空的創意來設計出獨特的陶瓷製品，自言有靚態一面的他笑說：「除咗瞓覺嘅時間，我都會喺屋企打坐、冥想，因為我逢緊張都郁好多，會唔定，打完坐就會好啲，打坐同陶瓷都係修行，打坐注重呼吸，陶瓷就注重手感，好有趣。」