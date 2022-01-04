Q：我今年三十多歲，少女時期月經量多又痛，到成年後月經開始變疏變少，兩個月來一次，量少又不痛，那時我沒理會，甚至覺得月經愈少愈好。婚後至今兩年，想懷孕計準排卵期卻不成功，乳頭更竟然有乳汁分泌，胸罩濕了一片，丈夫曾一度以為我是懷孕。去了看婦科和抽血化驗，初步說是泌乳激素異常，要約期複驗更多內分泌情況才確定情況和治療方式。想早點了解是不是主要靠吃藥就會痊愈？治療後能較易懷孕嗎？謝謝！

心急人

A：泌乳激素過高症（Hyperprolactinemia, HPRL）是常見的婦科疾病，泌乳激素是由腦下垂體分泌的一種賀爾蒙，主要是促進乳腺發展及乳汁分泌的作用。一般男性及女性的血液中含有微量的泌乳激素，可是若泌乳激素數值異常上升，即會擾亂性腺分泌，女性患者面臨月經失調、不排卵、不孕等婦科徵候 ，而男性患者則會失雄風。

泌乳激素數值於女性懷孕時會逐步上升，分娩後，高濃度的泌乳激素會誘發母乳分泌，其功能是維持着乳腺產生乳汁餵哺後代。孕前乳腺有溼濕的乳汁分泌，不屬喜兆，「乳漏」情況其實是提醒女性必須警覺婦科問題。

藥物治療是普遍的療法，服用降泌乳激素的藥物之目的，是降低血液中泌乳激素數值至正常範圍。受到不孕困擾的患者需及早治療，因過高的泌乳激素會使雌激素分泌異常、排卵異常或不排卵、月經不規則等不利因素，不孕機率極高，療程通常維持數月，情況便可改善。未有懷孕打算的女性，可以毋須服用降泌乳激素的藥物，可在醫生評估下服用口服避孕藥，調節泌乳激素水平，亦可改善不規則的月經周期。

泌乳激素過高，通常跟這三個原因有關：（一）身心因素，女性在乳房和乳頭受刺激、運動、壓力、睡眠、性行為後均會引起泌乳素上升，但通常會自行下降。但身心長期受壓力困擾的女性，泌乳激素未必能下降，繼而影響月經周期。適時放鬆自己，促進身心健康，能有助減少症候發生。（二）病理因素，若患者有甲狀腺機能問題、慢性肝腎疾病、腦下垂體增生、長出腺腫瘤等，泌乳激素會上升。（三）藥物因素，若患者正在服用某些止痛劑、降高血壓藥、精神科方面的鎮靜劑、抗抑鬱藥等，也會引起泌乳素上升。由於不同患者所面臨泌乳激素異常的成因均有差別，建議你先行完成所有必須的化驗和複檢，讓自己和醫生能掌握較多病歷細節，然後由醫生處方合適的療程和藥物劑量，希望盡快解決問題，夫婦早日達成懷孕願望。

李偉儀