AK罕有同異性合作搞到濕晒　湯洛雯拒拍咀戲：我咁賢淑

藝人江𤒹生（AK）、湯洛雯（靚湯）、蘇皓兒及白只等，主演電影《忽然心動》即將於農曆賀歲檔上映。一班後生仔女今次合作得相當愉快，4個單元故事都談「純愛」，主角們極其量只拖手及抱抱，不過首次接拍電影的AK卻直言拍拖手戲都緊張到「手掌濕晒」，休息時亦只敢坐在一邊扮睇劇本分散注意力，名副其實是名怕醜仔：「我出道3年，身邊合作嘅多數係男生，已經唔記得同女做嘢嘅感覺。我同白只講，大家都係鍾意睇愛情片，多過拍愛情片，感情戲實在好難拿捏！」

談到好兄弟盧瀚霆（Anson Lo）主演的《假冒女團》成績不錯，AK表示：「我冇佢咁大壓力，呢套戲有4個故事，佢就佔戲好重，心機同心血都付出唔少，比我緊張都好正常啫。（叫MIRROR班兄弟買飛捧場？）咁佢（AL）要識做啦，召集神徒啦。（嚟緊想試吓乜嘢片種？）動作及槍戰戲，我覺得自己記舞步好快，應該容易駕馭。」

「處女下海」闖影壇的湯洛雯，於戲內與「情場高手」馬志威配成一對，笑言角色勇於「收兵」：「因為要喺最短時間內搵到真命天子嘛，但我份人咁專一，所以要好努力咁投入。（有乜難忘事？）起初以為簡單咁拍愛情戲，點知原來好多動作場面，我要將馬志威撻生魚咁撻。（冇咀戲？）拖手咋。（驚男朋友馬國明呷醋？）唔係，我份人咁賢良淑德，唔好拍呢啲（太親密）啦，愈大愈成熟嘛，哈哈，導演好錫我，又冇加呢啲嘢，反而係想喜劇感重啲。」

至於蘇皓兒今次則扮演千金小姐，與拍檔栢天男有得得抱抱，可謂最open：她笑說:「呢套算係我首次有角色名字嘅電影，意義重大。我個角色其實好怕醜，又唔敢同男仔接觸，所以請佢做我嘅出租男友，負責娛樂我，幫我打開心扉，知我驚異性，就搵成班男仔嚟伴我唱K！」AK聞言即搞笑謂：「咁我都驚女仔喎。」