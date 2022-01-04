日下真莉萌　疫下導遊變女優

日下真莉萌雖然已年屆30歲，但係樣貌同身材都保養得相當好。（互聯網）

面對疫情，好多人嘅日常生活都受到影響，而各行各業亦一樣，生意大受影響，就好似旅遊業咁。日本寫真界有一位女優曾經做過導遊，因為疫情關係而冇得撈，於是便投身寫真界，佢就係身材高挑又好波嘅日下真莉萌。

極品胴體

喺日本寫真界，想搵個擁有極品身材嘅美人女優其實唔難，好似染谷有香、星名津美紀同片山萌美就係當中嘅好例子，不過，呢三位女優因為人氣高企，所以經常都會被電視台邀請參與不同演出，令其寫真工作被迫減少，但係大家都唔使驚雙眼缺乏「滋潤」，事關寫真界人才輩出，日下真莉萌呢位寫真新貴就有力頂替佢哋嘅位置喇。

今年30歲嘅佢，雖然年紀唔細，但係一副姊系面孔韻味十足又帶強烈親切感，望落靚女又順眼。而身材就更加養眼，身高5呎7吋，高挑得嚟豐滿又極具曲線美，而且胸前擁有一對天然F奶，就令呢副胴體更添火辣。

美色發圍

雖然佢出道拍寫真冇耐，推出咗一部寫真DVD作品，不過其實佢早喺2014年已經登上舞台，不過唔係唱歌跳舞，而係參加「日本環球小姐」比賽，當時佢以北海道代表身份出戰，可惜最後食白果冇獎攞，亦因為咁，佢就疊埋心水過番啲平民生活，喺一間旅行社做導遊。

後來因為受到疫情影響，導遊工作幾乎停頓，為咗生計，佢決定投身寫真界賣弄美色，憑住美貌同好身材一樣有市場。而萌妹表示拍攝水着寫真時都有少少緊張，所以第一隻寫真作品只係畀自己75分，嚟緊佢將會推出第二隻寫真DVD《White Vacation》，相信表現會更好更加精彩喇！

日下真莉萌會將有關自己嘅傳媒報道以及性感照上載到社交網，想欣賞佢嘅胴體以及最近消息，大家就要多啲Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎7吋

三圍：37F-25-36