暴食症都唔睇醫生　杜穎珊慳出第一桶金開瑜伽中心圓夢

無綫「瑜伽小花」杜穎珊（Sandy）6歲開始學習藝術體操，之後轉戰瑜伽發展，經過10年苦練，曾代表香港參加3次國際瑜伽比賽並奪得冠軍，16歲時於新加坡國際瑜伽比賽也曾奪4面金牌。現年25歲的她，多年努力工作做「慳妹」努力儲錢圓夢，日前更投資50萬元與友人在尖沙咀開設瑜伽中心，邊做幕前邊做導師。

Sandy從小就是運動愛好者，讀大學時打欖球，2年前考獲潛水及獨木舟牌，她受訪時說：「TVB面試時佢哋話我講嘢咁有禮貌，不如去選港姐啦！但我唔夠高、唔夠瘦，一開頭都唔知要做節目，後來做《#後生仔傾吓偈》，真係冇諗過人生發展會係咁。」說到瑜伽中心投資6位數字，她自言是「慳妹」一名：「做咗《#後生仔》後接咗唔少廣告，我就將啲酬勞除咗畀家用就儲起晒，自己亦有投資基金，希望依家辛苦啲，40幾歲就可以退休歎世界。」

娛樂圈每日都有不同挑戰，Sandy最初入行時曾因壓力問題患上「暴食症」，由96磅肥到115磅：「我有諗過去睇心理醫生，但醫藥費太貴，我係一個好慳嘅人，所以決定憑住做瑜伽同埋同朋友傾偈醫好自己。」