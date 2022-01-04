妮歌潔曼被變種病毒打亂陣腳　解散劇組取消來港

澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上年來港拍劇鬧出「免檢」風波，由於全球疫情因變種病毒Omicron加劇，劇組索性將於美國搭景繼續拍攝，香港攝影團隊已被解散。

由華人女導演王子逸執導的電視劇《Expats》，請來妮歌與日裔男星Brian Tee等參演，講述一班外地人在香港的故事，上年8月特地來港取景。不過妮歌獲「特批」免檢疫，現身鬧市開工，引來質疑聲音，加上有傳與導演不和，妮歌於9月「逃離」香港，平復心情。本來妮歌會於11月回歸香港，但一拖再拖，原本農曆新年後來港拍攝亦已取消。東網收到可靠消息，劇組已經決定不再於香港取景，負責香港拍攝工作的製作公司攝製隊已被解散。

電視劇原定亦會於馬來西亞取景，上年9月時該國疫情嚴峻，一度改為在香港搭景拍攝，但後來疫情反覆又取消計劃。現在劇組將會於美國搭景完成餘下部分，在澳洲悉尼過新年的妮歌，將會飛到美國開工。

另外，妮歌與澳洲男歌手Keith Urban所生的女兒Faith早前11歲生日，妮歌於社交網站上載朱古力蛋糕與派對背景照片，留言表示：「生日快樂我哋親愛嘅Faith，你係深受愛護。媽媽同爹哋上。」圈中好友紛紛讚好，包括「神奇女俠」Gal Gadot與女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等。