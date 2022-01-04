巨乳尤物　欲罷不能　

有唔少性學著作探究男士鍾情巨乳嘅原因，只係對大部分男士嚟講，原因並唔重要，最重要係睇四仔時脫星對車頭燈夠巨型又夠彈性已經滿足，而今次為大家帶嚟嘅3套作品都以巨乳為賣點，必定能夠滿足眼球。

主打天然

大部分人認為巨乳脫星都係後天僭建，咁又未必，好似呢個由Reality Kings推出嘅《Big Naturals》系列，就係主打純天然巨乳。嚟到系列最新登場作品，《Big Naturals #55》一如既往搵嚟Lena Paul、Skylar Vox、Skylar Snow等擁有一對激凸天賦本錢嘅脫星演出，今次更加入一啲新鮮感，用大量主觀鏡頭拍攝。據片廠稱一般拍攝手法未能令四仔迷有置身其中玩弄巨乳嘅感覺，用咗新拍法後，令四仔迷睇得更加興奮，尤其係Skylar Vox嘅巨乳最吸睛，而且胸器嘅威力亦係最強勁。

勾引上床

為咗吸引四仔迷嘅目光，四仔片廠都會改個吸睛嘅片名，好似呢套由Naughty America推出嘅《Perfect Fxxxing Strangers #1》就係其中之一。單睇片名，就知係講述脫星施展渾身解數勾引陌生男人上床，由Kenzie Taylor、Alex Coal、Tiffany Watson等脫星演出，不過對於四仔迷嚟講，重點並唔係睇佢哋點樣勾引男人，而係睇佢哋賣弄胸前一對巨型車頭燈！全片充滿巨乳誘惑，仲有好多玩法，令人大開眼界，甚至有四仔迷話睇到欲罷不能！

戀物癖好

Evil Angel推出嘅《UNCUT》系列，一直以冇劇本、冇剪接同脫星演出夠真實為賣點，嚟到最新推出嘅《UNCUT #7》，自導自演嘅人氣男優Mick Blue，就話要搞搞新意思，加入大量戀物元素，情趣內衣、魚網絲襪、緊身運動褲等，令好此道嘅四仔迷睇得勁興奮。脫星方面，搵嚟Kayley Gunner、Jewelz Blu、Lilly Bell及Yumi Sin等巨乳脫星演出，當中以Kayley Gunner嘅演出最精彩，佢不但擁有一對36DD爆乳，而36吋巨臀更係睇得又扭得，騎乘工夫一流，值得再三回味。

碟評

喺3套作品中，最令人留下深刻印象嘅，必然要數《Big Naturals #55》呢套雲集眾多天然巨乳脫星嘅作品，要知道既要有巨乳又要有索樣嘅脫星並唔多，而片中嘅脫星不但有齊呢啲條件，床上演出更係充滿官能刺激，試問點可能唔捧場呢？至於《Perfect Fxxxing Strangers #1》有好多意外驚喜，令四仔迷睇得相當興奮，亦係唔錯嘅作品。至於人氣十足嘅《UNCUT #7》同樣令人回味無窮，總括嚟講，呢3部四仔都係值得一睇再睇嘅佳作。