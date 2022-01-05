【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初三

辛丑年辛丑月戊午日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拆卸、理髮、掃舍

忌：嫁娶、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：別只顧賺錢而犧牲健康，穿藍色上衣可增運。

金牛座：人緣佳不是必然，要找機會回饋對你好的人。

雙子座：生活沉悶，是時候出去走走，呼吸新鮮空氣。

巨蟹座：遇上突發事情，恐怕要重新編排你的日程表。

獅子座：不宜把負面情緒帶回家，免得身邊人擔憂。

處女座：適合到處閒逛，可為平淡生活帶來不少樂趣。

天秤座：投資忌獨斷獨行，貿然下注有可能賠本收場。

天蠍座：社交運不錯，可拉攏貴人相助，謀事易成功。

人馬座：運氣佳，沒有甚麼阻滯，能按自己想法行事。

山羊座：擺脫了頭頭碰着黑的頹勢，心情豁然開朗。

水瓶座：做事提不起勁，只想好好休息，卻事與願違。

雙魚座：感情關係現暗湧，甚至質疑另一半是否可信。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業順

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運一般，要提防入不敷支。

牛：人緣運下跌，易得罪人，事業雪上加霜。

虎：神采飛揚，不管做甚麼事都充滿激情。

兔：跟身邊異性保持距離，避免惹上爛桃花。

龍：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

蛇：已婚者感情穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

馬：心情欠佳，做事易分心，出錯機率高。

羊：神采飛揚，事業稱心如意，易獲賞識。

猴：心平氣和，做好分內事，別受外界影響。

雞：機會稍縱即逝，做事要果斷，免得後悔。

狗：運勢好轉，生活稱心，煩惱離你而去。

豬：待人大方，不斤斤計較，可提升人緣運。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

小寒開運養生

在二十四節氣中，以「冬」、「雪」、「寒」來表示不同的寒冷程度，「寒」字下面兩點是冰，故當中以小寒、大寒為最極致。來到小寒，正值「三九之時」，天地間所積聚的冷氣開始釋放，這些冷積聚成「寒」，代表嚴冬正式開始；但又未去到一年中最冷的時節，故稱為小寒。

小寒來臨，代表距離春節的日子不遠，加上農事工作清閒，故人們由小寒至立春前這段時節也會開始積極準備年貨，並宰豬炮製鹹肉、包餃子、做菜等。

小寒是農曆十二月的代表節氣，而農曆十二月也稱為「臘月」，古人亦有臘月「吃五豆」的習慣。五豆就是大豆、小豆、綠豆、紅豆、黑豆五種穀物，一般會將之煲成粥供全家人食用。

此外，中國自古就有「三九補一冬，來年無病痛」的說法，經過了春、夏、秋季三季的辛勤工作，來到冬季，人體的氣血理應有所虧損，不妨多進補，適量進食羊肉、豬肉、雞肉、人參、冬蟲夏草、當歸等滋補食物，以「溫補」來補充氣血，抵禦嚴寒。此時亦是金針、茼蒿、冬筍、包心菜當造季節，不妨多攝取時令蔬菜的營養，配合核桃、大棗、龍眼肉、芝麻、山藥、蓮子、百合、栗子等溫和之物，達到「治未病」的功效。