「人間蒸發」為搞劇本　張家輝擸900萬再發導演夢

影帝張家輝導演夢未碎，近日成功申請本地電影融資計劃， 稍後將自導自演開拍第4部作品。電影暫未揭開「神秘面紗」，但已知男神劉俊謙有機會與家輝「拍住上」，令人既羨慕又妒忌！

張家輝自2014年起開始執導，無論成績及口碑都不錯，惟2019年突然「人間蒸發」，台前幕後都不見其影蹤，直至去年以演員身份接拍好兄弟馬浴柯執導的內地電影《新秩序》才「復出」。原來家輝導演夢一直未碎，早前埋首搞劇本之餘，更「埋班」及向香港電影發展局的「電影製作融資計劃」申請資金開拍新戲，相信「輝迷」不用餓戲太久，不久的將來便有機會於大銀幕上再次欣賞到偶像的演出。

睇中劉俊謙有潛力

據悉，家輝新作名為《贖夢》，提交劇本後獲融資計劃批出900萬港元，是該計劃審批申請以來最高金額的一次，可見對「張導」信心十足。家輝今次自導自演，睇中曾於電影《梅艷芳》飾演張國榮一角的劉俊謙有潛力，故拍板邀請對方參演，至於家輝經理人鍾珍則擔任監製，電影預計5月投入拍攝。有關方面的保密工夫十足， 至今仍未向外透露故事詳情。記者曾嘗試聯絡家輝，惟一直未獲得回覆。

另外，家輝「失蹤」多時，有指是他想花多點時間在家庭生活上，直至去年9月，他終答允好兄弟馬浴柯之邀，折返內地夥拍阮經天及王大陸等演出對方首次執導電影《新秩序》。家輝與馬導結緣於電影《掃毒》，自此惺惺相惜，家輝曾有意邀好兄弟演出自己的作品，但後來不想在沒有適合角色下「夾硬」加插才作罷。而馬導當演員時不算大牌，家輝為了圓「小兄弟」夢想，願意忍受隔離之苦且不問片酬「付諸行動」。約有800天未有開工的他憑一個「義」字復工，教馬導感動不已，此事亦被內地傳媒廣泛報道，大讚家輝是「圈中好大哥」之一。

辭演內地電影

據悉，家輝休息兩年多來，其實曾一度決定接拍內地電影《731》，且已減磅準備角色造型，該片更於去年2月開鏡，當時更拍下短片作預告，但近期該片竟再辦開鏡，男主角卻由家輝換上姜武，令人嘖嘖稱奇。有傳該片因種種問題令開工時間延誤，家輝因撞期未能配合，最終只能辭演。另外，家輝4年前夥拍古天樂等演出的科幻電影《明日戰記》亦決定今年內推出，令2022年變成其「多產」的一年。