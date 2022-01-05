張惠妹巨蛋騷放寬實名制買飛規則　經理人遭粉絲鬧爆

台灣天后張惠妹早前捲入王力宏離婚風波，有消息指王力宏與李靚蕾睇戲時，坐在後排的緋聞女友就是張惠妹，阿妹沒有對事件回應，不過其經理人陳鎮川就表示不想為這20年前的事而打擾阿妹。

原來阿妹最近真是很忙碌，沒有時間去理王力宏，因為4月時她會在台北小巨蛋開唱，12場總計13萬張門票開賣即被秒殺，為了防止黃牛炒飛，所以阿妹推出了實名制，但有好多粉絲因為「大頭蝦」出現填錯名字、身份證號碼，或重複填了同一人的姓名的情況，後來阿妹經理人陳鎮川體恤該班粉絲，即使填錯也能入場，但也惹來其他粉絲不滿，雖然阿妹經紀人陳鎮川已經道歉，仍難平息眾怒。

陳鎮川表示對行政策略決議粗心致上歉意，對於已經選擇退票的近800名歌迷，他強調10天內，客服人員會致電確認實名制資訊更正，並會再次詢問是否退票，當然也有選擇保留票券的權益，接着強調十幾萬人的實名購票制度，沒有做到盡善盡美，造成所有人困擾，再次致上十二萬分歉意。

對此，多數粉絲仍不買帳，留言鬧爆：「購票打錯名字為了遵守實名制規則沒去繳費，之後清票卻沒買到的粉絲，誰來幫這群人維護權益跟損失」、「我就問為甚麼要道歉，自己名字都會打錯到底是有甚麼障礙，會吵的有糖吃」、「真的沒必要為這些人放行，沒看購票規則就亂買的不是真粉，填錯會吵的也都不是真粉」。