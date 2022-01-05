「40億千金」蔡頌思為做美人魚考牌？

「40億千金」之稱的藝人蔡頌思（Jocelyn），學歷高及家境雄厚的她，喜歡不斷增值，早前成功考獲「進階美人魚牌」，考牌要過四關包括筆試、理論課、形體課和泳池課，結困花兩個月完成，成功畢業。早前還相約白雲一起落水拍攝靚相，兩條美麗美人魚，在泳池游出美妙魚跡。

她說：「當日幾凍，十幾度落水，凍到震，但為咗靚堅持，其實美人魚要喺水底睜大眼表演，做出打觔斗動作，係要專業訓練，（點解會考牌？）因為之前喺大陸拍戲，需要拍一段關於美人魚的短片，其實外界對美人魚的認識唔太多，嗰時要求我游到好似美人魚一樣，我有試做，不過我朋友見到就話覺得我無學過，無受過專業教練指導會有危險，於是介紹咗中國最另的美人魚教練畀我。」她說該教練正是周星馳電影《美人魚》中的美人魚替身，所有游水動作都由該教練做，經過教練長期訓練後，Jocelyn返到香港繼續訓練，才成功考牌。

踏入2022年，她透露新年願望希望大家身體健康，屋企人開開心心，自己事業順順利利，疫情快點過去，望多點工作，她說：「我希望推廣多啲美人魚運動，呢個係新興運動，覺得好特別、好靚，希望更多人認識，自己做美人魚大使，做香港既美人魚，哈哈！」希望推廣美人魚專業訓練和表演，稍後想更上一層樓，考教練牌。