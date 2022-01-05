小寒凜風將至　保暖最重要

今日是二十四節氣中的小寒，根據過往天文台紀錄，小寒往往會比大寒更冷，是一年之中最凍的日子。雖然今年的小寒氣溫不低，但有云「小寒天氣熱，大寒冷莫說」，小寒之後就到全年最凍的「三九天」，加上天文台預計下周中將有季候風殺到，雙重夾擊下，保暖養生猶為重要。民間向有「三九補一冬，來年無病痛」之說，此時正是防寒進補，養好身體的好時候。

認清易受寒部位

俗語有云「冷在三九」，所謂的三九天是冬至後的第三個九天，作為全年最冷的一段時間，最直接的方法當然是由衣着入手保暖。不過，光是穿得多、穿得厚並不是最巧妙的方法，而是要認準易受寒的部位，加強保暖，如背部、頭部、頸部、手腳等位置，腳部避免赤腳落地，亦可穿上厚底鞋，甚至以熱水泡腳。

以溫熱食物補身

這個時段正是進補的最佳時機，可多吃溫熱食物防寒，同時冬對應腎，益腎食物亦至為重要。生活中常見的溫熱食物有羊肉、桂圓、栗子、枸杞、生薑、花椒、葱、紅棗、核桃、糯米、黨參等等，而益腎的食物則有黑色食物如黑芝麻、黑木耳、黑豆等，或是果仁類食物。忌食生冷食物、涼性食物及寒性較強的水果。

相宜運動可暖身

在冬季的節氣中，都應該避免進行過於激烈的運動，因為出汗太多，反而會令身體更為虛弱。然而，冬天同樣會令氣血運行得較慢，適當的動一動，可以令身體更靈活。做運動時可選擇有陽光的地方及時間，以輕中強度的運動為主，如瑜伽、慢跑、快走、跳繩等。

充足休息鎖陽氣

相比起做運動，冬天更需要的是充足休息，入睡的時間最好在晚上9點至11點，而最晚亦最好在凌晨12點前入睡，重質不重量。子午覺亦是養生的好方法，除晚上11點至1點要熟睡外，在早上11點至下午1點這段時間亦可小睡5至10分鐘，補眠同時養足精氣神。