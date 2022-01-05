「歌后」鄭欣宜自爆現身引街坊排長龍：以前我係素人

歌手鄭欣宜（Joyce）在1日舉行的「叱咤樂壇頒獎禮」摘下「叱咤樂壇女歌手」金獎和「我最喜愛的女歌手」獎成雙料歌后後，慶祝活動浪接浪，昨晚（4日）她就帶同兩獎，出席尖沙咀擧行新專輯《Joyce To The World》發布及慶祝派對，有半百粉絲帶同應援牌到場支持，欣宜又送飛吻和派心，十分風騷。她透露由1號至今收到好多祝賀短訊，社交平台留言塞爆，透露隔籬鄰居都帶同專輯上門取簽名說送給囡囡，她說：「頒獎禮第二日我同兩個好朋友去咗以前成長嘅地方九龍城食嘢、行街市和去上海舖，喺以前屋企隔籬公園玩鞦韆，以前我係素人，依家落區有人排隊同我影相，排到成條龍。」她說感受到別人的熱情，真心戥她開心：「大家睇住我成長，有一份愛，好開心見到佢哋為我開心。」

她說原本買定一月尾機票及訂了隔離酒店返加拿大見親友，因最新檢疫日期需要21日，她無奈放棄，一來心痛無法退錢，二來原計劃給初二生日的姨媽送驚喜的計劃亦落空。她說：「親戚一向冇留意我新聞，但叱咤完咗，就收到老人家留言『囡囡，戥你開心，你係應得。』聽完留言我喊到呢，因為好唔慣聽到佢哋咁講。」透露與爸爸鄭少秋於頒獎禮前有一起食飯，有鼓勵她以平常心對待，她獲獎後再收到他的祝賀訊息，問到爸爸昰否好開心？她笑說：「我諗佢唔會唔開心掛，哈哈！」

另外，有指「拉闊音槳會」頭炮表演嘉賓是欣宜和Anson Lo（盧瀚霆），欣宜沒有正面回應，說：「我覺得今日唔好講呢啲，因為呢張專輯，我犧牲咗29至34歲，呢幾年對一個女人係最黃金時段，去等專輯誕生，所以我唔專心講專輯，覺得好對唔住我嘅青春，今年我35歲喇！係中女。」

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