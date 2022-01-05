街霸强勢回歸　三方聯乘擦出火花

美國加州潮店BAIT先前與超熱門電影《22世紀殺人網絡》推出T恤，今次加上Adidas Originals與最紅格鬥Game《街頭霸王》（簡稱「街霸」）合作推出T恤、長袖衫、連帽衫和鞋等具有强烈街頭風格的單品。「街霸」於1987年推出，被喻為雙人格鬥遊戲始祖，一改當時單人遊戲機稱霸的局面。最初只是一款投幣式大型電玩遊戲機台上兩人對決的格鬥遊戲，由玩家自選角色。之後陸續推出不同版本，在不同的遊戲平台上都可以玩到。遊戲特色是除了可以互動，更具有强烈復古像素風格，因爲「街霸」系列中有經典的16 Bit畫質，真係講起都令人懷念！

講番今次的3方聯乘系列，全部單品都圍繞着4位遊戲角色－隆、春麗、E.Honda和「印度佬」達爾西姆而開展。服飾鞋款上會見到4位角色的標誌性元素，而Adidas Originals的鞋款就有Ozweego和Lxcon兩個型號，鞋上處處見到遊戲細節位，例如鞋墊上印有角色遊戲畫面。此系列已登陸BAIT官網和線下門店發售，街霸迷記得留意喇！