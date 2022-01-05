《衣袖紅鑲邊》受歡迎　俊昊李世榮約定下次拍時裝劇

韓團2PM成員俊昊與女星李世榮合演的熱播古裝劇《衣袖紅鑲邊》於本月1日播出最後2集，俊昊哭別李世榮的演技獲得觀眾激讚，兩集收視分別錄得17%及17.4%，創下收視新高。兩位主角昨日透過視像通話接受韓媒訪問，大談拍攝劇集的趣事和感受。

俊昊與李世榮在劇中分別飾演朝鮮國王與宮女，上演一段淒美的宮廷戀，俊昊受訪時大讚拍檔很可愛，而且演技很好，又指對方經常開玩笑，帶動現場氣氛：「我們真的很合拍，大家看過花絮影片的話就會知道我們很有默契，多得她讓我可以很容易投入其中。」

而俊昊最近在《MBC演技大賞》中勇奪最優秀演技獎，他表示就像發夢一樣，問到未能奪得大獎會否感到可惜？他說：「可以得到最優秀演技獎已經是很了不起的事，我已經很滿足和高興。」而大獎得主是曾與他合拍《金科長》的男星南宮民，他指對方亦有祝賀他：「我們平時都有保持聯絡，前輩說『你這傢伙怎麼演得那麼好？』，令我很開心。」

至於李世榮就大爆與俊昊同房一幕其實是有親吻身體的戲份，但最後卻被剪走：「本來同房一幕戲是有親吻『德任』（李世榮飾）肩膀的場面，會見到『德任』的肌膚，但導演說即使沒有這一幕戲也很完美，所以決定刪走它，我覺得很滿意，但粉絲們應該會感到很可惜吧。」兩人合作愉快，問到會否想合拍現代劇？她說：「我也覺得假如能在現代劇再見面會很好，所以我們已經約定下次一起拍時裝劇。」

而俊昊曾承諾若收視破15%，便會亮相節目《黃金漁場》，更會穿着袞龍袍跳2PM《My House》的舞步，節目組透露一眾主演都有意出演節目，但具體日期未定。