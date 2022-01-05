【簡潔生活學】新年斷捨離清單「入門版」

踏入2022年，先祝各位東網讀者新年快樂，新一年開始，你有甚麼願望或大計？

假如你想加入「斷捨離」大家庭，為人生展開簡單舒適、有效率的生活，但不知由那些物件開始，我建議由以下物品入手，這些東西絕對沒有保留價值，放心捨棄吧！

1. 舊日曆

有些朋友慣用日曆、月暦記下事項，可先將月暦檢查一次，若有重要事項，再用記事簿或手提電話記低。

2. 舊地氈

每年用一張新地氈，真的比較衞生，除非不太殘舊又可清洗，否則都是買一張新的吧！

3. 舊手機或配件

快檢查一下，你家中還有多少舊型號的手機、電話殼或是叉電器？不合用的留下也不會再用的。

4. 化妝或護膚品

化妝品比起護膚品數量會較多，尤其是眼影、唇膏及甲油，很多時只會用到一半便買新款。若果有些已「過時」，又不能轉送給其他人，不如掉棄吧！

5. 舊內衣

內衣內褲、胸圍等，穿了一段時間都會變形變鬆，為衞生着想，換掉好了。

6. 銀行信件或單據

平日儲下一大堆信件未必會即時清理，那些信用卡月結單、銀行月結單，建議最多儲一年，或改用電子帳單，更加環保及慳位。

7. 過期食品

打開廚櫃或雪櫃，看看有那些麵、餅乾或醬汁已過期，把它們清走，若仍未過期不如轉送食物銀行，能惠及基層家庭，也不會浪費食物。

8. 優惠券

銀包裹儲起的優惠券或印仔咭，很多期限都是半年或一年期，若已過期就掉棄吧！

最後一項：所有壞情緒、不開心的事情都要一併「清走」，好好生活吧！

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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