識貨2︱阮兆祥變性失敗　邵初亂講嘢疑係無間道

無綫真人騷《識貨2》昨晚（4日）播出第5集，今集大家繼續跳出錄影廠接受製作組設計的挑戰，今次考驗主播推銷技巧，眾人要在不被認出的情況下推銷產品，並引導顧客說出指定句子。今集繼續分為兩組出擊，第一組阮兆祥（祥仔）、黃美棋及一蚊Joe要在電視城內推銷產品，要無人認得絕對有難度，故出發前他們需要先「易容」，黃美棋以喱士睡衣配西裝外套再配搭黑絲上陣，化身Sexy Lady，鍾意扮嘢的阮兆祥則戴上齊蔭假髮「變性」，更笑言自己像極《溏心風暴之家好月圓》的米雪。

任務期間亦相當爆笑，黃美棋先膽粗粗向汪明荃（阿姐）推銷，但阿姐竟霸氣十足直行直過，美棋慘遭無視。而阮兆祥則被C君玩殘，祥仔花了不少時間氹到C君說出指定字句，但最後C君玩嘢踢爆他身份，最終任務失敗，搞到祥仔嬲豬謂：「我唔想再同你講嘢，你認錯人。」場面搞笑！

今晚（5日）播出一集，6位主播將最後一次接受外景遊戲挑戰，今次分為男、女子組進行比賽。今晚一集會考驗主播的語言運用技巧，邵初由於表達力偏差，形容食物時錯漏百出，令美棋一度以為她是無間道，而劉頌鵬搶着答問題時卻又答錯，令祥仔嬲爆爆表示：「唔好咁急啦！答得快又冇分加嘅！」