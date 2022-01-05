Explorer Ice Class　強化鋼船體　破冰探險瓣瓣掂

海洋覆蓋地球表面約71%，面積之廣達到3.62億平方公里，為熱愛出海的人士提供一望無際的探索空間，但前提是要有一艘集破冰船身、遠征能力、豪裝設備於一身的探險型遊艇，才可實現夢想。預計於今年交付的「Explorer Ice Class」，不但具備上述特點，還配置了時尚舒適的室內設計和方便觀景的落地玻璃窗，因而被經紀公司標榜為「21世紀探險船」的典範，其叫價亦達到1,095萬歐元，相當於9692萬港元。

高性能低排放

船長42.5米的「Explorer Ice Class」，由Karatas Yacht Design設計、Arkin Pruva Yachts建造，名字已預示遊艇的設計適用於極地探險，雖然它的體積比一般能在結冰水域航行的船隻要小，但以強化鋼製造的船身已獲得RINA冰級的D類認證，而且設有選擇性催化還原法（Selective Catalytic Reduction ,SCR）系統，這一升級設定使其達到國際海事組織（IMO）Tier III排放標準，換言之，它具備了高性能、低排放的極地探險能力。性能方面，它具備兩台MAN發動機，最高航速達14節；若以9節速度巡航，航程可達4,000海里。

活動空間寬敞

除了高性能、低排放兩大優點外，這艘探險遊艇分設4層甲板，可為用家提供面積達650平方米、寬敞而舒適的作息空間，當中包括兩間主人套房、兩間貴賓房及兩間雙床房，足夠讓12人入住。設施方面，則可以用「應有盡有」來形容，單是佔地102平方米的飛橋甲板，已設有用餐區、酒吧、按摩浴缸及躺椅；而設有駕駛艙的主甲板，除了有個大型休閒區及游泳池，還有足夠位置擺放小艇、水上玩具等。至於下層甲板是玩樂區，包括健身房與海灘俱樂部，換言之，即使長時間留在海中心，也不愁沒有消遣節目。

布置亮點

一身白色的「Explorer Ice Class」，在室內設計方面，力求開揚，遊艇的上層建築及主甲板安裝了兩塊大型落地玻璃窗，確保客人在旅途期間可以更好地觀看四周的景色。另外，設計單位奉行極簡主義， 無論休閒區或作息空間都採用淡雅的色調與花紋，營造出充滿禪味的氛圍。

規格表

船長：42.5米

船寬：9米

吃水：2.2米

總噸位：490GT

引擎：2 × MAN 890 HP

巡航速度：9節

最高航速：14節