疫情嚴重！張敬軒宣布8場演唱會延期

歌手張敬軒（軒仔）為慶祝入行廿周年，去年12月23日在紅館展開18場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，牽動全港市民睇騷熱，可惜鑑於疫情反覆，近日發現有源頭不明個案出現社區，今日（5日）張敬軒透過公司英皇娛樂發出演唱會延期公告。

公告表示，鑑於社區出現源頭不明的新冠病毒感染個案，為顧及所有觀眾及參與者的健康及安全，及配合政府防疫及隔離措施，宣布1月6日及之後共8場的演唱會將會延期。有關延期或退票的手續安排，將於兩星期內在英皇娛樂官方平台公布：「主辦機構英皇娛樂集團及張敬軒先生感謝各方體諒，並為是次延期帶來之不便衷心致歉，讓我們一起同心抗疫，希望盡快能與各位樂迷及觀眾見面。」

軒仔為演唱會有很多個突破，費盡心力，挑戰高度，攀爬登上逾246米高的避雷針頂拍攝演唱會海報；而演唱會的場數亦一加再加致18場，打破軒仔其個人演唱會場數紀錄，演唱會開展至今只完成了10場，因疫情要延期，相信令不少軒仔粉絲大感到無奈。

消息公布後，軒仔在社交網說：「多謝各位朋友、歌迷同我嘅整個製作團隊嘅支持，面對目前嘅疫情，我哋必需以大家嘅健康及公眾防疫安全為Priority。喺目前嘅情況之下，我哋作出咗相關嘅安排。後續安排會不斷通過我的社交媒體平台、EEG及相關平台公布。敬請大家留意，再次多謝大家對我嘅支持同鼓勵，我已經萬分滿足！希望疫情盡快散去，我相信我哋好快會再見面！」

鑑於疫情關係，由英皇娛樂主辦的30場舞台劇《最後禮物》亦宣布，1月7日至22日共14場公演將會延期；而1月23日至2月25日共26場公演，要待政府後續公告後再作安排。