無綫港台破天荒合辦頒獎禮　曾志偉：今日踏出第一步

無綫與港台破格首度合辦《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，今日（5日）在將軍澳電視城舉行記者會，獲雙方代表、業界機構、各大唱片公司數十位歌手等人出席，並宣布將於4月3日在九展舉行頒獎禮。獎項由觀眾網上投票及各界專業音樂人投票，到時將頒發13個獎項，包括「香港金曲金曲獎」、「香港金曲男歌手大獎」、「香港金曲女歌手大獎」等。

無綫總經理曾志偉在台上謂：「今日係樂壇盛事，期待做個有公信力、認受性嘅頒獎禮，一直想合併做一個樂壇頒獎禮，今日都未做到，但今日踏出第一步，希望日後同更多唔同媒體合作，樂壇頒獎禮應有新局面，應該畀全世界投票同參與。」然後志偉就與副廣播處長施金獎進行揭幕儀式。

曾志偉之後與港台代表何重恩受訪，講到今次兩台合辦頒獎禮，何重恩表示：「想推動樂壇，無綫覆蓋率高，我哋電台都好多聽眾，所以合拍天衣無縫。」曾志偉說：「我對音樂有情意結，想舉辦一個有公信力嘅頒獎禮，雖然困難重重，但行咗先。」何重恩表示：「張文新10年前都同張學友講過想四台合辦，雖然未達到最終目標，但今日係第一步。」

問到MIRROR及ERROR可會參與頒獎禮？何重恩表示：「其實記者會有請佢哋嚟，但佢哋太忙嚟唔到，希望到時頒獎禮可以參與。」志偉亦表示：「希望咁多位歌手可以參與，以前廣東歌地位好高，希望大家自己人可以支持，重拾以前光輝。」但講到頒獎禮當日撞正Anson Lo及鄭欣宜的音樂會，問到可是人到才有獎？何重恩說：「唔係嚟唔嚟嘅問題，我哋有個完善嘅選舉制度，選出最好聽嘅歌同埋最受歡迎嘅人。」志偉亦補充：「正如1月1號姚焯菲同炎明熹都有演唱會，但佢哋都有去叱咤。」

講到今次評分機制，何重恩表示：「我哋中文榜每年都會有入榜歌，TVB都有佢哋嘅榜，統計咗之後我哋就會集合一個選舉名單，到時就有專業評審同埋民意調查，加埋總分就會得出得獎者，係公平透明嘅機制。」問到今次合併是一次性還是永久性？志偉表示：「一次性係指我哋兩個平台，但永久性就希望更多台、更多合作夥伴，希望更多人支持。」志偉又話歡迎MIRROR等人可以上《勁歌金曲》等音樂節目，而Chantel等人如果受邀請亦可以上ViuTV的《Chill Club》。志偉又提到頒獎禮選擇在4月初舉行，是要避開4月中的金像獎，希望觀眾能夠睇晒兩個頒獎禮。

大合照時，期間司儀李浩林提議台上數十嘉賓及歌手除口罩，因現時疫情再度嚴重，一眾歌手即十分猶豫，志偉及樂易玲有都除，但在工作人員提醒下秒速戴番，最後眾人齊齊繼續戴口罩影相。