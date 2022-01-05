本日日本：闊別9年！「G-SHOCK手機」全新機款登場

若一直有留意日本手機的話，應該記得2000年時，日本摺機開始興起，其中一款是CASIO的G'zOne，主打防水、防塵、耐撞擊，狙獷的外觀設計加上三防功能，當年深受喜歡戶外活動的朋友歡迎，更被稱為「G-SHOCK手機」。之後發展為人氣系列，但自從2012年推出支援 4G LTE 連線的G'zOne TYPE-L之後，CASIO因虧損退出日本手機市場，而G'zOne系列亦畫上句號。相隔9年後，2021年適逢G'zOne 20周年紀念，日本電訊商 KDDI早前與 Kyocera（京瓷）合作，並與原來的CASIO研發團隊聯手，推出該系列的新摺機「G'zOne TYPE-XX」。此機出發點係讓一班 G'zOne系列死忠粉絲可以有新機更換，所以盡量保留了原本風格，例如依然採用實體數字鍵，並保留G'zOne招牌的圓形液晶螢幕，另外電池可替換，電池蓋也設計了旋轉式的防水開關，可完全密封。手機不但防水防塵、1.8m耐衝擊，更通過美國國防部「MIL-STD-810H」供應標準的 19 項測試，其中包括鹽霧，手機耐用程度可以想像。由於主打喜愛戶外活動的朋友，更內建加速、地磁、氣壓與溫度四種感應器，並且內置多個戶外活動 App（對應Android OS），像是指南針、氣壓高度計、溫濕度計、行走步數與潮汐表，再加上3.4 吋抗反光液晶螢幕與FM收音機，讓用家在戶外使用更方便。分別有綠及黑兩色選擇，每部售52,800日圓（約HK$3,590）。