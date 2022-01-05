遭粉絲及七師傅連環惡搞　張敬軒大呻：放過我啦！

歌手張敬軒原定近日舉行18場《The next 20》紅館演唱會，但因疫情關係宣布延期餘下的8場演唱會，其實他日前在休場期間都未有怠慢，繼續在網上娛樂平台送上驚喜，上載藝人豪Dee惡搞他昔日18個經典造型的片段，更找來當年有份拍攝MV及電影的好友，包括衛詩雅及當奴等齊齊拍攝，而最令人驚喜的就是堪輿學家七仙羽出現，與豪Dee重演電影《十分愛》中，軒仔幫鄧麗欣（Stephy）調教鋼琴的劇情，更有「接吻」鏡頭，睇到人熱血沸騰，而影片上架一晚亦即打入熱門影片第6位。

片中好友容祖兒、王菀之、當奴、倪晨曦、譚玉瑛及一眾Fans亦祝他演唱會成功，祖兒叮囑他要好好養聲：「你首首歌都咁高音、海豚音，要好好利用自己把聲，早啲瞓，唔好搞咁夜，唔好理咁多嘢，專心唱好你嘅歌。吃多啲早餐，盡量將你最靚仔嘅一面show畀所有人睇，令所有人都為你瘋狂！I Love You。 」衛詩雅則希望可以再跟他合作拍MV:「希望可以再同佢做對手戲。」而七師傅更謂軒仔是她的Jesus：「係我嘅救世主，My God！」

另外，有粉絲將張敬軒的演唱會造型大肆惡搞，分別指與溫室盆裁、生蠔、白花油及傳統花牌等極為相似，更整作成對比圖，令張敬軒大感無奈，笑稱：「你哋可唔可以放過我？」