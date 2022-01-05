梁競徽《飛虎》再演反派大獲好評　帶挈工作機會大增

藝人梁競徽（前名梁烈唯）現時於內地工作，而近日邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》於內地網站熱播中，甚受網民歡迎，點擊相當好，更上了內地網劇首位。競徽於劇中飾演許森一角，自小便有不少不幸經歷，父親羅樂林拋棄他與母親，之後他親眼目睹母跳樓自殺，成了孤兒的他，最終輾轉去了美國，更讀書有成，成為一名科學家便返港，而劇中他狠狠向父親羅樂林報復的一幕實在看得網民咬牙切齒、肉緊非常。而競徽於此劇與黃宗澤有兄弟情，與傅嘉莉亦有微妙關係。

劇集播映至今，他於劇中的演出都獲得一致好評，網上回響都相當大，網民紛紛留言，指希望看到他奪男主角，更有人留言:「唯唯的演技愈來愈喜歡了，這幾部《飛虎》把唯唯的演技發揮得淋漓盡致」、「他演反派真的絕絕子」、「做反派都好帥」、「眼神都在演戲」。

而競徽接受東網獨家訪問時不諱言因為此劇，令他現時於內地都接了不少工作，說到他於劇中的狀態相當不俗，他謂：「嗰陣拍呢套劇時我啱啱拍緊部電影，2套片同時間拍攝，狀態都算好好，而『許森』呢個角色好好玩，好多變化，佢對住唔同嘅人有唔同嘅一面，由一個唔多出色，好低調嘅科學家，變成一個好有目的嘅人，相信觀眾都會好驚訝！」說到網民讚他眼神很到位，他謂：「自己係花咗少少心思喺呢方面，好開心觀眾睇到。」而他亦大讚拍檔傅嘉莉都演得相當好，與過往的她有所不同：「佢都好用心，好畀心機去做。」