疫情嚴峻︱驚取消月底處女騷　AGA勁擔心：努力祈禱中

歌手李幸倪（Gin Lee）與江海迦（AGA）出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會，講到港台與無綫合辦頒獎禮，Gin表示：「有幸見證歷史性一刻，呢個方案提議多年，今次兩台有新嘗試係個新開始，帶動團結力量。」AGA亦謂近兩年習慣頒獎禮方式轉變：「可以見證兩台合作幾得意。」而講到她們之前在新城和叱咤頒獎禮都未有獎，問到對此頒獎禮可有寄望？Gin坦言：「都希望有獎攞，因為攞獎對歌手嚟講係開心事。」AGA亦謂：「每年都好盡力，亦見到其他歌手好勤力，但獎項要等人哋評價，總之有冇獎都要繼續為廣東歌努力。」

而講到AGA原定1月底舉行首個個人紅館演唱會，但現時防疫措施再度收緊，問到可擔心會取消？她坦言要留意事情發展再作決定：「我努力祈禱中，好想可以順利舉行。（有冇應變方案？）公司會準備應變措施，我盡力做好本份，今次係第3次改期，絕對唔希望再有第4次，我會積極面對。」她亦謂現時與團隊仍會專心綵排，其父母亦特別從澳洲回港捧場，剛完成21天隔離：「大家都好期待，希望只係好事多磨。」她又謂有帶父母去不同地方和吃東西：「我依家日日食雞蛋同雞胸，但尋日就整咗打邊爐畀佢哋食，都有買佢哋想食嘅嘢畀佢哋食。」