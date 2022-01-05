日向葵衣　變形水着冠軍

水着即係我哋所講嘅泳衣，款式有好多，包括一件頭、三點式等，原來日本仲多一款叫做變形水着，而今日同大家見面嘅日向葵衣就係變形水着冠軍，即刻睇睇究竟係點樣變形法啦！

巨乳蘿莉

日本寫真界有好多女優都係廟細燈籠大，即係身材小巧而上圍脹卜卜，當中最具人氣就係有「合法巨乳蘿莉」之稱嘅長澤茉里奈，至於今日同大家介紹嘅日向葵衣亦係其中一位。

雖然佢今年已經28歲，不過個樣仲係充滿萌味，十分可愛，而且五官標致又漂亮，除咗被形容為擁有蘿莉系面孔外，亦被稱為清楚系同正統派美少女。呢位蘿莉妹唔單止相頭吸引，身材亦令人眼前一亮，一來胴體小巧而帶健美感，二來細細粒之餘胸大腰幼，擁有一對飽滿又堅挺嘅G奶，配合埋細緻幼嫩嘅極品美肌，令呢副火辣身材錦上添花，吸引力爆燈！

實至名歸

葵衣一直有個願望，就係從事一份能夠打動人心嘅工作，原來就係想憑住自己把嬌嗲聲線做聲優，不過好彩最後冇做到，而係投身寫真界賣弄身材，否則大家都欣賞唔到阿妹嘅極品G奶喇！

2018年佢參加一個由雜誌舉辦嘅攝影會模特兒招募活動而登場，後來亦參加過唔少選美比賽，更係2019年嘅「Cyzo x Fresh 新人寫真偶像選拔賽」中奪得亞軍，最近佢終於初嘗奪冠嘅滋味，喺「變形水着日本一最好睇偶像總選舉」中，擊敗好多強勁對手榮登冠軍寶座！所謂嘅變形水着，即係有別於三點式同競泳水着而又剪裁特別嘅泳裝，葵衣平時最鍾意就係着呢類泳裝大騷其極品身材，所以吸引到好多觀眾投票支持，奪得冠軍可謂實至名歸！

日向葵衣唔單止樣靚身材正，仲相當大方，最鍾意將自己嘅性感寫真作品上載到社交網大騷哥利，如果大家想睇養眼靚相，就要多啲Click入去睇喇！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎1吋

三圍：35G-23-34