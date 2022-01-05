羅志祥「老婆」有幾誇張？收藏逾1,700萬港元辣跑

台灣舞王羅志祥（小豬）日前「復出」於花蓮跨年晚會演出大受好評，月底將現身《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺演唱會」，以及下月飛往美國參加商演，事業開始見明朗。小豬除咗情史備受關注，其私下嘅收藏亦係網民焦點，包括限量波鞋、公仔模型等，不時於社交網分享心頭好。雖然佢唔似得內地男星黃子韜咁愛炫富，但原來小豬嘅「老婆」收藏亦好有睇頭。

講緊嘅係靚車，2012年小豬購入價值千萬台幣嘅大紅車身配亮銀色鋁圈跑車，曾於主持節目《娛樂百分百》中模仿引擎聲浪。2013年晒出擁有「超跑之王」之稱嘅黑色辣跑合照，當時售價1,338萬元台幣（約370萬港元）起，原來呢款係最後一款採用自然進氣引擎嘅車型，現時二手價仍然於高位。

近兩年受桃色醜聞影響暫退演藝圈，期間曾被拍到購入同品牌最新油電超跑，價值約2,385萬元台幣（約670萬港元）。而最具代表性，一定係2014年以2,500萬台幣（700萬港元）購入嘅粉紅色辣跑，雖然呢架唔係限量版，但係顏色特別夠搶眼，當時堪稱全球首輛粉紅色，非常切合小豬浮誇作風，係小豬送畀自己嘅生日禮物，不過去年經理人透露已改車色。小豬「老婆」咁多，其收藏已逾5,900萬新台幣（約1,700萬港元），認真唔講得笑！