家族榮耀︱羅子溢遭張智霖「篤灰」被拘捕　成悲劇人物

由羅子溢、楊茜堯及李彩華（Rain）等主演的劇集《家族榮耀》昨日（4日）於內地正式上架，一口氣推出的4集劇情相當緊湊，首集交代「富二代」子溢與黃浩然兩兄弟同一時間舉行婚禮後，與大哥郭政鴻涉嫌貪污齊齊被拘捕，舉報三兄弟的報料者，正是堂兄弟張智霖，不過其實終極Big Boss卻另有其人！

而身為妯娌的茜堯、Rain及「大嫂」熊黛林各懷鬼胎開始浮面，Rain起初「睇中」的是黃浩然，迫不得已才下嫁子溢。面對兄弟各為自身利益籌謀，新婚太太Rain原來視自己為棋子，子溢可謂「悲劇人物」。

今次劇組邀得不少老戲骨加盟添戲味，如久違了的麥翠嫻、陳梅馨已登場，至於羅嘉良的名字則出現於完場字幕中，據悉他的出現被安排作大結局彩蛋，難怪至今仍未有相關劇照流出。有指無綫安排已《家》劇於3月左右播放，由於該劇話題性十足，內地網民將它與韓劇《Penthouse》相提並論，而「＃家族榮耀開播就有內味」更登上熱搜榜。前晚首播時，身在內地的Rain邀來茜堯、子溢及梁靖琪開Live與粉絲互動，由於茜曉產後不久，故只聞聲不見樣，「露面」方法相當新穎。