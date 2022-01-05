女神為吸金　出盡法寶

人氣AV女優係唔少男士心目中嘅女神，只係女神要出賣自己，目的係為咗更吸睛同更吸金？原來有AV女優喺攝影會上出動私伙服裝作為賣點，又另一位AV女優出賣食相兼原味服裝，睇落去又真係幾吸引喎！

女優私伙靚衫攝影會

點樣先至可以同心儀嘅AV女優合照？除咗新作簽影會外，仲有攝影會專場，而隨住日本疫情穩定，原先唔少取消或延期嘅攝影會活動便會再次舉行，好似二葉惠麻就將會喺1月8日舉行攝影會喇。

呢場攝影會成為日本AV迷嘅熱話原因有兩個，一來惠麻會出動私伙服裝演出，更透露稱所挑選嘅服裝集純情與性感兩大元素，二來是次攝影會以一對一嘅形式進行，每位參加者足足有45分鐘任影，絕對有充裕嘅時間影到夠本呀！正因為一對一關係，所以每位收費為2萬5千日圓，地點喺西池袋一間攝影室進行，全日僅招待6位粉絲。不過憑住二葉惠麻嘅23歲青春魅力，加上細細粒夠可愛又萌味十足，仲有擁有一對33C美乳嘅吸引力，名額一早就已經爆滿喇！

星宮一花出賣食相

日本AV廠S1自2021年3月開始便推出不同主題計劃，其中就有呢個最新登場嘅「食相」系列，而頭炮作就搵嚟專屬女優星宮一花擔任。至於呢個「食相」系列又係咩玩法呢？內容其實相當簡單，就係安排女優換上唔同嘅服裝，然後拍攝佢哋嘅食嘢相，雖然造型一啲都唔性感，但係見到女優食嘢食到舔晒脷嘅樣，對AV迷嚟講絕對夠晒吸引，而最重要係AV女優所穿着嘅服裝，拍攝完後會以原味加簽名形式放上網發售，可謂話題性十足。

事實上，S1搵嚟星宮一花擔任頭炮女優，可謂最適合不過，皆因喺2018年10月出道嘅佢，當年被S1喻為「如彗星般大型新人」，加上迷人樣貌及八頭身嘅身材，絕對係模特兒級數，搵佢做模特兒就掂晒啦！

專家推介性愛熱點

外國嘅冬天凍到落雪，男女交歡時剝晒光豬，真係凍到震呀！有見及此，美國著名性學家Emily Morse博士便推介冬天5個最佳曳曳地點，既溫馨浪漫又夠溫暖。

呢位喺IG擁有近45萬嘅人氣性學家，認為喺餐枱、廚房、禮物旁邊、火爐旁邊及酒店房呢個5個地方係冬天最佳曳曳嘅地方，佢解釋喺烹調晚餐或共進晚餐後，動情嘅男女最啱喺廚房及餐枱曳曳。晚飯過後，喺禮物旁或暖笠笠嘅暖爐旁邊交歡，既溫馨又舒服。若然屋企環境唔許可嘅話，到酒店爆房亦係一個好選擇。佢嘅建議獲得唔少網民認同，其中以暖爐旁曳曳更係激讚，網民表示已有呢個諗法好耐，不過亦有網民稱雖然佢哋有同感，但要借用鄰居個暖爐先至能圓夢囉！