【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初四

辛丑年辛丑月己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時

宜：求醫、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、治喪、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：小不忍則亂大謀，缺乏耐性容易惹上麻煩。

金牛座：抽空看書聽音樂，對提升心靈修養有幫助。

雙子座：訂立目標不能太離地，否則等如自討苦吃。

巨蟹座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

獅子座：毋須額外付出已達成工作目標，要懂感恩。

處女座：花一筆金錢充實自己，對個人成長有幫助。

天秤座：忙得焦頭爛額，面對無理請求要懂得拒絕。

天蠍座：不乏忙裏偷閒的機會，可趁機放鬆自己。

人馬座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

山羊座：厭倦了一成不變的生活，多用橙色助開運。

水瓶座：情緒不穩，做事心不在焉，犯錯機會大。

雙魚座：再忙碌也好，已婚者別忽略另一半感受。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）狗 易犯錯

鼠：財運欠佳，做生意者最蝕底，難有斬獲。

牛：是日沖煞，事業陷入瓶頸，信心受打擊。

虎：自信心強，趕快處理棘手問題，勿再拖！

兔：獲貴人支持，有機會在職場上脫穎而出。

龍：謀事不用急，待中午過後，運勢將轉佳。

蛇：銀根短缺，宜審慎理財，勿隨便借貸。

馬：活力十足，不管做甚麼事都得心應手。

羊：生活遇到小挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

猴：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

雞：感情關係出現暗湧，關心與包容可化解。

狗：容易因心急而犯錯，遇事必須保持冷靜。

豬：沒有壓力和煩惱，能和身邊人和睦相處。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

[ST]十天干日元虎年運程（三）

之前已經講過了甲木日元、庚金日元和壬水日元，這篇會講講丙火日元和辛金日元在虎年的運程。

2022壬寅虎年是丙火日元的七殺年，對於出生在8月份和生肖屬猴的丙火日元尤其不利，上了年紀的朋友，建議去做個全身檢查。對於從商的朋友，這一年要特別注意，因為財運和健康運都下滑，應以守業為主，先不要想着去擴展業務。對於丙火日元的女性，連續兩年，桃花運上升，好好把握一下。

運勢比較欠佳的月份是在新曆2月份、3月份、11月份、12月份和2023年的1月份。

運勢比較理想的月份是在新曆8月份、9月份和10月份。

輪到辛金日元的朋友，在2022年會是變動和想法較多的一年，整體的運勢不錯，所謂的變動，應該是向着好的一面發展。不過，對於辛金日元的女士，這變動還包括了感情上和工作上的變動，自己留意一下了。

對於從商的朋友，業務上會有新的方向和機會，合作夥伴相對也容易找得到，想做的事情，可以大膽嘗試，這是好事。

運勢比較欠佳的月份是在新曆6月份和7月份，這兩個月的健康運和財運都不太理想。

運勢比較理想的月份是在新曆2月份、3月份、4月份、5月份、11月份、12月份和2023年的1月份。