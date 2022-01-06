張敬軒個唱被迫延期　10字真言與粉絲互勉

歌手張敬軒為慶祝入行20周年舉行的紅館演唱會，因第5波疫情一觸即發而無奈煞停，原定今晚（6日）舉行的第11場起合共8場全部延期，他在社交網留「10字真言」互勉，約定歌迷後會有期。而組合C AllStar、Mr.及歌手陳蕾等亦「停騷」，業界與歌迷都叫苦連天！

張敬軒於去年12月23日起舉行共18場跨年紅館演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》，與歌迷共慶聖誕及倒數迎接2022年，並廣邀C AllStar、張天賦、林家謙、鄭欣宜、泳兒、Tyson Yoshi等任嘉賓，於1月3日完成第10場演出後，原定今日舉行第11場，但鑑於近日本港接連出現Omicron個案，政府昨日（5日）宣布由本月7日凌晨零時起收緊防疫措施，維持14日。

軒仔演唱會主辦單位英皇昨日發公告，稱為配合政府的防疫及隔離措施，顧及觀眾及參與者的健康及安全，宣布1月6日至10日、1月13日至15日共8場演出將延期，感謝各方體諒，並為延期帶來的不便衷心致歉，而相關後續安排將於兩周內公布，着觀眾留意官方網站。

Fans留言加油

軒仔在社交網安撫Fans，上載個唱照片並寫上「齊心抗疫」、「健康、安全第一」，留言表示面對目前疫情，必須以健康及公眾防疫安全為優先考慮，多謝各界支持及鼓勵，又充滿正能量說：「我已經萬分滿足！希望疫情盡快散去，我相信我哋好快再見面。」Fans紛紛留言支持：「等你」、「再開時，再加場」。

其實軒仔的演唱會已非首度遇上疫情，前年11月在第4波疫情下，排除萬難舉行一連8場《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》，成為紅館「封場」逾一年後，首位重返紅館開騷的歌手，當時大會做足防疫措施，他又化身紅館職員拍片教防疫兼大唱「洗手歌」，令每場約6千歌迷隔住口罩也笑聲連連！不過，其後發現5名確診人士曾於潛伏期內睇騷，更有1名確診者是紅館兼職員工，當時軒仔曾在社交網留言：「對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過。」

祖兒囑好好養聲

而未宣布演出延期前，軒仔趁個唱「休場」空檔在網上放笑彈，邀來網紅「豪Dee」惡搞其18個唱片及演唱會造型，搞笑片上架一晚即殺入熱門影片第6位。拍攝團隊還邀來衛詩雅、DJ當奴及堪輿學家七仙羽亮相，而軒仔好友容祖兒、王菀之、倪晨曦等亦祝他個唱成功，當中祖兒叮囑他好好養聲：「你首首歌都咁高音、海豚音，要好好利用自己把聲，早啲瞓，唔好搞咁夜，唔好理咁多嘢，專心唱好你嘅歌。食多啲早餐，盡量將你最靚仔嘅一面Show畀所有人睇，令所有人都為你瘋狂！」

此外，受影響的還有C AllStar和Mr.、RubberBand、陳蕾、盧巧音的音樂會，而尹光、張偉文及莫旭秋的演唱會亦延期。