Ash前夫踩場後道歉　失控留言：鍾卓穎我恨你

參加《全民造星IV》嘅Ash（鍾卓穎）雖然一早被淘汰，不過人氣有增無減，可惜佢嘅關注度係嚟自於三日前（3號）親口承認同結婚1年嘅台灣丈夫阿龍離婚，與此同時，佢又被網友發現同「叱咤生力軍」金獎得主的新人王張天賦（MC）喺平安夜超市甜蜜推車購物，時間線錯綜複雜，尋日（5號）仍然公開表示好愛Ash嘅阿龍，竟然去到MC嘅Live踩場留言：「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」網友食到成地花生。

事後阿龍刪除早前社交網上嘅所有曖昧留言，並撰文指自己最近精神壓力好大，又同MC道歉：「對不起是我太衝動了 對不起張天賦先生。」阿龍更加道出受Ash家人施壓，不過依舊攬晒所有責任上身，話自己太火爆，所以Ash先會離開佢：「這段期間我的精神壓力好大，來自女方家裏的壓力，婚姻最後變成這樣的壓力、網路上的壓力、大家不要因為 我一時情緒失控打的字誤會了他們。」

但接近文尾時，佢態度又180度轉變，忽然拉仇恨大鬧Ash絕情冇挽留，更同佢形同陌路：「我沒想過我會有這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後妳也不來送機，一通電話，一條短訊都沒有，真的很絕。」仲講到明要棄Account唔再用，似乎二人離婚一事將告一段落。