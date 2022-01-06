舞出色！「美國隊長」基斯伊雲斯新片演「舞王」真基利

「蜘蛛俠」英國男星Tom Holland上月宣傳《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way）時宣布將在新片中飾演已故美國影壇舞王佛烈雅士堤（Fred Astaire），話口未完，他的「復仇者」拍檔「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）近日亦被爆將獲邀拍攝另一已故「舞王」真基利（Gene Kelly）的傳記片！

據知這部未定名的電影是由基斯創作的，故事講述一名12歲的男孩於50年代為美高梅拍攝電影時，與真基利建立了一後友誼。影片將由《帝國驕雄》（The Gladiator）John Logan撰寫劇本。真基利活躍於50年代，主演過多部歌舞片，其中包括與柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）合演的《甜姐兒》（Funny Face）以及經典歌舞片《萬花嬉春》（Singin' in the Rain）。

另方面，由Tom Holland主演的新作《秘境探險》（Uncharted）最新電影片段曝光，片段神還原電視遊戲著名空中打鬥場面。Tom飾演的「冒險王」彌特積克在打鬥中被跌出貨機，過程驚險刺激！