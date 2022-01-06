《華燈初上》︱煲神劇變全城緝兇　係邊個殺楊謹華？

由台灣女星林心如做總製作人嘅劇集《華燈初上》第二季上月尾開播，全套劇到目前為止都只係得16集見街，點知都足夠令全台灣人發狂「緝兇」，因為劇中「媽媽生」楊謹華死於非命，一條人命就掀起牽連大波，劇中角色人人「自危」，唔怪得網友睇到上晒腦，逢人就嗌「兇手」，咁到底嫌疑犯有邊個？

「羅雨儂」林心如

「羅雨儂」林心如同死者「蘇慶儀」楊謹華由中學時期已經係好姊妹，喺第二季入面就揭開更多錯綜複雜嘅關係，包括蘇慶儀遭強暴後懷孕生仔，羅雨儂幫佢扶養孩子長大、蘇慶儀將酒店股份派街坊、感情糾紛等，而蘇慶儀又誘騙「檜木」霍建華稱羅雨儂販毒，想誣陷羅雨儂再度入獄之餘，又趁機想帶走阿仔，成二人衝突爆發位。

「花子」劉品言＆「阿達」章廣辰

蘇慶儀上一季因花子遭強暴嘅消息傳開後，出面要求佢離開光酒店，令花子懷恨在心，加上新一季故意加入花子兇狠斬雞畫面，意義耐人尋味，而且第16集結尾錄音帶一句「我不是故意的…她死了嗎？」亦疑似係花子把聲！亦因為呢句說話，網友神探上身判斷當時有其他人在場，搞到同佢關係曖昧嘅刑警阿達都成為幫兇之嫌。大家仲留意到阿達後來開車去撞掌握疑似錄音證據嘅「江瀚」鳳小岳，片尾矛頭指向花子同阿達。

「愛子」郭雪芙

愛子喺第一季就已經表明唔多Like蘇慶儀，因為佢暗戀同學兼蘇慶儀前男友「何予恩」張宣睿，佢就先後同羅雨儂揭發蘇慶儀同其前男友江瀚嘅姦情、游說何予恩搞臭蘇慶儀個朵等，更一度潛入蘇慶儀間屋，第二季入面佢又向雜誌社爆料羅雨儂最似兇手，試圖混淆視聽。而佢離開光酒店之後，就加入對手「Sugar」，仇恨線做到足。

「阿季」謝瓊煖

酒店中年紀最大嘅小姐「季滿如」謝瓊煖第一季就畀蘇慶儀橫刀奪愛，搶走熟客中村先生兼準備畀對方，佢對蘇慶儀嘅怨恨明顯，對方死後更握有中村先生畀蘇慶儀嘅求婚鑽戒，嫌疑度都唔低。

「葛志浩」修杰楷

葛志浩劇中係一名檢察官，但暗地裏就勾結毒品交易，雙面人嘅佢，就因為毒品事件而同蘇慶儀拉上不可告人嘅關係，依家案件由佢偵辦，要水落石出就真係等第三季喇。

「小豪」胡瑋杰

劇中黑面酒店小姐「百合」謝欣穎，佢就公開劇透講過：「得知兇手時，有嚇一跳。」估唔到就引導咗網友懷疑與世無爭、全程旁觀嘅酒保「小豪」都有可能係兇手，皆因蘇慶儀嫁去日本前就將自己啲股份每位小姐分20 %，唯獨小豪咩都冇，平常又最遲收工，根據社蓄心態動殺機又好似幾合理。

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