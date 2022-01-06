由主持變演員　麥美恩拍虐心喊戲靠宣萱教路

藝人麥美恩（Mayanne）在無綫新劇《愛上我的衰神》飾演黑面衰神「包包」包秀玉，扮演「老屎忽」的她要經常擺出阿姐款，笑言難度在於要冇表情：「我平時個人好大反應，但今次就將表情、反應盡量減到最少，板起塊面、冇表情都Feel到氣勢。」又笑言與劇中的歡喜冤家馬貫東大反差：「佢平時Cool啲，但劇要表情豐富、浮誇，同我相反。」並大爆劇中要經常言語上侮辱對方：「我要逼佢爆、情緒肉緊，佢唔着我就要再逼佢，一路講一路篤住佢嘅心口，男演員畀女演員咁樣侮辱，自尊心都會下降。」

劇中演員都有不少喊戲，故她坦言今次是「考牌之作」，她難忘有幕虐心喊戲：「唔只喊，係嗰種虐心，想喊但喊唔出，又要感動到觀眾，嗰種欲哭無淚嘅感覺係難，第一take攞真情緒出嚟，但好攰喊唔出，到第二take時，諗起之前宣萱教我，真係投入咗角色嘅話，感受角色心路歷程，點解佢嗰吓會有呢個感覺，所以嗰陣代入角色，對白同個心連成一線，導演就收貨。」

由主持轉型演員的Mayanne劇接劇，去年播出了3套劇，之前更入圍「最佳女配角」最後五強，令她對成功轉型的感覺更肯定、實在：「拍劇要完全擺低主持嘅嘢，有時要用真情緒，但有時又要擺低自己情緒，時真時假情緒好飄忽，有時都難抽離，但好在自己一個人住，獨處嘅時間就可以搵番自己。」她又坦言獎項是其次，最想挑戰多些角色，可以有代表作。

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化妝：Jeff.T.makeup

髮型：Kenneth Hair

場地：个園竹語