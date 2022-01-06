鄭浩妍登美國雜誌封面　李政宰孖鄭雨盛上《出差十五夜2》

韓國男星李政宰去年憑人氣韓劇《魷魚遊戲》再登事業高峰，綜藝節目《新西遊記》及《尹食堂》的金牌製作人羅英錫早前表示將會請李政宰與他的生意拍檔兼老友鄭雨盛拍節目，令粉絲十分期待，而羅英錫團隊的官方頻道近日就上載到兩人的公司拍攝《出差十五夜2》的預告片。

片中李政宰及鄭雨盛與廉晶雅、林智妍及P.O等旗下藝人重演經典場面及大玩人物測驗等遊戲，但眾人不斷答錯問題，人物測驗本來要全員答對方可通過，但李政宰卻問：「不是每次答對問題都要給我們禮物的嗎？」羅英錫即說：「我第一次見這麼厚面皮的人。」十分爆笑，節目將於明日播出。

而李政宰將於本月12日亮相曾一起當兵的劉在石主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，是2022年首位嘉賓，電視台今日公開預告片，李政宰讀出他在電影《觀相》中的經典台詞，又分享他與觀眾見面時發生的趣事。

此外，憑《魷》劇上位的女星鄭浩妍最近登上美國著名時尚雜誌的封面，是雜誌創刊130年以來首次有韓國人擔任封面人物，據悉寫真是在鄭浩妍早前到訪洛杉磯時拍攝，她受訪時回想《魷》劇公開後發生的事：「我的人生在1個月後完全改變了，我在《魷》劇大熱之後努力學英文，也接受了姿勢和發聲訓練，又努力擴闊藝術和電影的世界觀。」