KAWS巨型雪雕進駐長白山　別注公仔周六開售

疫情下大家冇得飛，但潮流藝術家KAWS似乎不受影響，甫踏入2022年旗下《KAWS:HOLIDAY》巡迴展覽繼續向世界出發。繼首爾、台北、香港、富士山、太空、布里斯托及去年10月新加坡站後，第8站來到中國吉林省白山市長白山，並再度與策展單位AllRightsReserved合作，在天池山腳帶來KAWS首個 COMPANION巨型雪雕。

是次展覽由即日至1月16日舉行，單是籌備便用了超過兩年時間，屆時海拔2,750米高的長白山旁，將豎立一個KAWS標誌性角色COMPANION的巨型雪雕，並首度以坐着大抱細的姿態示人，寓意人們應花些時間相聚，饒富心思！

一如過往，有展覽就有公仔推出，今次特別版COMPANION公仔高約8.5吋，並在常見的棕、黑兩色以外，提供從未見過的雪白一色，收藏家必搶！另外，為呈現長白山雪景，同步還會推出可重用暖手包及限量500組的雪花水晶球擺飾，以及深藍色及灰色拉鏈連帽外套。所有收藏品將於1月8日香港時間上午10時起於DDT Store獨家發售，售完即止，並於3月起出貨配送，有愛就要校定鬧鐘搶購喇！